Европейский лидер допустил признание перехода украинских территорий к России

Стубб: На практике Европе возможно придется признать уступки территорий Украины

Европейскому союзу (ЕС) на практике, возможно, придется признать территориальные уступки со стороны Украины в пользу России. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, передает газета Iltalehti.

«Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России. На практике (де-факто) дело может обстоять иначе», — сказал финский лидер.

При этом Стубб подчеркнул, что Евросоюзу на фоне изменений мирового порядка необходима «большая гибкость как во внешней, так и во внутренней политике».

Ранее сообщалось, что в ЕС допускают отказ президента Украины Владимира Зеленского от территорий в обмен на ускоренное вступление Киева в сообщество.