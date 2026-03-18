В США заявили о наращивании военной помощи России Ирану

WSJ: Россия серьезно увеличила военную помощь Ирану

Россия серьезно увеличила военную помощь Ирану в областях разведки и ударных дронов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Россия помогает Ирану лучше нацеливаться на позиции американских войск на Ближнем Востоке. Кроме того, РФ консультирует Исламскую Республику по тактике использования беспилотников с учетом полученного на Украине опыта.

В материале подчеркивается, что Россия получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о высоких ценах на нефть и отвлечении внимания Запада от Украины.

Ранее в России высказались о последствиях конфликта в Иране для Европы. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, на фоне событий на Ближнем Востоке страны ЕС становятся критически зависимыми от США.