Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 18 марта 2026Мир

В США заявили о наращивании военной помощи России Ирану

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Россия серьезно увеличила военную помощь Ирану в областях разведки и ударных дронов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Россия помогает Ирану лучше нацеливаться на позиции американских войск на Ближнем Востоке. Кроме того, РФ консультирует Исламскую Республику по тактике использования беспилотников с учетом полученного на Украине опыта.

В материале подчеркивается, что Россия получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о высоких ценах на нефть и отвлечении внимания Запада от Украины.

Ранее в России высказались о последствиях конфликта в Иране для Европы. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, на фоне событий на Ближнем Востоке страны ЕС становятся критически зависимыми от США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok