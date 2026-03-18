Вэнс задумал визит в поддержку одного европейского лидера

Вэнс посетит Венгрию для поддержки Орбана в преддверии парламентских выборов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен в ближайшее время посетить Венгрию для поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что точные сроки визита Вэнса пока не известны и его планы могут измениться из-за боевых действий в Иране. В феврале этого года Венгрию для поддержки Орбана уже посещал госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее о поддержке Орбана на предстоящих парламентских выборах заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома назвал венгерского премьера «настоящим другом, борцом и победителем».