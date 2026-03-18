Югославская принцесса с сообщницей выманили у пенсионера 5,5 миллиона рублей

Кузина Карла III втянула британского пенсионера в мошенническую схему

Кузина короля Великобритании вместе с сообщницей выманили у британского пенсионера 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллиона рублей), пообещав превратить их в четыре миллиона (440 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний дерматолог на пенсии Роберт Расселл-Джонс познакомился с принцессой Катариной, представительницей югославской королевской династии Карагеоргиевичей, в Королевском обществе искусств в Лондоне весной 2024 года. Женщина и ее деловая партнерша Шэрон Ри убедили его вложиться в международный инвестиционный проект с участием МВФ, который должен был принести большую прибыль. Аферистки также рассказали, что в рамках проекта планируют серию благотворительных концертов под названием «Цунами звука». Пенсионер перевел деньги, несмотря на предостережения банка.

Вскоре он понял, что его обманули и это была мошенническая схема. Концерты так и не состоялись, а офис компании оказался муниципальным домом в Суонси. Когда потерпевший потребовал объяснений, принцесса перестала ему отвечать, а Ри призналась, что может выплачивать долг лишь по 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) в месяц, так как живет на пособие. Позже Катарина заявила, что и сама стала жертвой мошенницы и понятия не имела о ее намерениях.

Расселл-Джонс выиграл гражданский иск к Ри в прошлом году, но до сих пор не получил денег. Сейчас он пытается взыскать хотя бы часть средств, однако ответчица платит очень маленькими порциями и процесс может растянуться на десятилетия.

При этом принцесса Катарина приходится кузиной королю Карлу III. Ее бабушка была старшей сестрой принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Сама принцесса родилась и выросла в Лондоне, а в 1987 году вышла замуж за известного адвоката сэра Десмонда де Сильву. Позже она прославилась скандальными курсами королевского этикета, которые вела вместе с бывшим дворецким Букингемского дворца.

