Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:51, 18 марта 2026

Югославская принцесса с сообщницей выманили у пенсионера 5,5 миллиона рублей

Кузина Карла III втянула британского пенсионера в мошенническую схему
Антонина Черташ
Фото: Dave Benett / Getty Images

Кузина короля Великобритании вместе с сообщницей выманили у британского пенсионера 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,5 миллиона рублей), пообещав превратить их в четыре миллиона (440 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний дерматолог на пенсии Роберт Расселл-Джонс познакомился с принцессой Катариной, представительницей югославской королевской династии Карагеоргиевичей, в Королевском обществе искусств в Лондоне весной 2024 года. Женщина и ее деловая партнерша Шэрон Ри убедили его вложиться в международный инвестиционный проект с участием МВФ, который должен был принести большую прибыль. Аферистки также рассказали, что в рамках проекта планируют серию благотворительных концертов под названием «Цунами звука». Пенсионер перевел деньги, несмотря на предостережения банка.

Вскоре он понял, что его обманули и это была мошенническая схема. Концерты так и не состоялись, а офис компании оказался муниципальным домом в Суонси. Когда потерпевший потребовал объяснений, принцесса перестала ему отвечать, а Ри призналась, что может выплачивать долг лишь по 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) в месяц, так как живет на пособие. Позже Катарина заявила, что и сама стала жертвой мошенницы и понятия не имела о ее намерениях.

Расселл-Джонс выиграл гражданский иск к Ри в прошлом году, но до сих пор не получил денег. Сейчас он пытается взыскать хотя бы часть средств, однако ответчица платит очень маленькими порциями и процесс может растянуться на десятилетия.

При этом принцесса Катарина приходится кузиной королю Карлу III. Ее бабушка была старшей сестрой принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Сама принцесса родилась и выросла в Лондоне, а в 1987 году вышла замуж за известного адвоката сэра Десмонда де Сильву. Позже она прославилась скандальными курсами королевского этикета, которые вела вместе с бывшим дворецким Букингемского дворца.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Джеффри Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok