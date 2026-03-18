10:08, 18 марта 2026

Юноша неожиданно разбогател на 43,3 миллиона рублей по дороге на работу

19-летний американец выиграл $533 тысячи в лотерею по дороге на работу
Никита Савин

Фото: alisafarov / Shutterstock / Fotodom

Юноша из американского штата Мичиган выиграл 533 тысячи долларов (43,3 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

19-летний американец из округа Лапир решил сыграть в лотерею по дороге на работу. Он остановился на заправке и купил билет розыгрыша Fast Cash. Стерев защитный слой, счастливчик обнаружил, что неожиданно разбогател на крупную сумму. При этом он поверил в свою удачу далеко не сразу.

«У мамы есть приложение Мичиганской лотереи, и когда я увидел, что сорвал джекпот, попросил ее проверить билет. Хотел убедиться, что он настоящий», — рассказал американец.

Когда он увидел сумму выигрыша, то стал прыгать от радости вместе с матерью. Юноша не планирует сразу тратить свалившиеся на него деньги, а отложит их на будущее.

Ранее в США мужчина из штата Пенсильвания поехал Северную Каролину и неожиданно выиграл в лотерею 410 тысяч долларов. Он купил счастливый билет в магазине, по дороге в гости к дочери.

