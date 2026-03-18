Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 18 марта 2026Мир

Захарова предложила Макрону два сценария отставки

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен будущим своей власти после заявления американского лидера Дональда Трампа о его возможном уходе. С таким предположением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«У меня вопрос возник другой. Будет ли применен к Макрону а) венесуэльский сценарий и б) иранский сценарий? Вот это главный, на самом деле, вопрос, которым, думаю, задавался в том числе сам Макрон», — сказала дипломат.

Ранее Трамп заявил, что Макрон скоро уйдет в отставку. «Он очень скоро покинет свой пост», — сказал политик.

До этого французский лидер заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok