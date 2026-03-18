Захарова предложила Макрону два сценария отставки

Захарова заявила, что Макрон задается вопросом о сценарии его отставки

Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен будущим своей власти после заявления американского лидера Дональда Трампа о его возможном уходе. С таким предположением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«У меня вопрос возник другой. Будет ли применен к Макрону а) венесуэльский сценарий и б) иранский сценарий? Вот это главный, на самом деле, вопрос, которым, думаю, задавался в том числе сам Макрон», — сказала дипломат.

Ранее Трамп заявил, что Макрон скоро уйдет в отставку. «Он очень скоро покинет свой пост», — сказал политик.

До этого французский лидер заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива.