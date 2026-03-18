Захарова: Призыв Де Вевера к сделке с Россией свидетельствует о расколе в ЕС

Призыв премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера к заключению сделки с Россией свидетельствует о расколе в Европейском союзе (ЕС). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Удивительно, что из одной и той же столицы раздаются ровно противоположные заявления. Рано или поздно кто-то должен был что-то противопоставить безумию [главы Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и, наверное, просто подвести черту под антироссийским сеансом самогипноза, который был устроен как раз с подачи Урсулы и компании», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, заявление бельгийского министра свидетельствует о глубоком расколе внутри ЕС. Она подчеркнула, что это фактическое осознание и признание полной несостоятельности текущего европейского курса в отношении России, однако данное событие является только началом «просветления» и внутренней европейской дискуссии.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Европейский союз покажет слабость, если наладит отношения с Россией. Он отметил, что Европа должна создать условия для «заслуживающих доверия переговоров», оказывая экономическое давление на Россию.