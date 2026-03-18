Зеленский высказался о преодолении Европой вето Венгрии по кредиту Украине

Зеленский: Рассчитываем, что страны ЕС найдут выход из ситуации

Киев рассчитывает, что страны Европейского союза (ЕС) преодолеют вето Венгрии и разблокируют кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Рассчитываем, что страны ЕС найдут выход из ситуации», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что у Киева нет альтернативы этому кредиту, поэтому его блокирование «абсолютно нечестно».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева. По его словам, если Зеленский хочет получить деньги от Брюсселя, он должен открыть нефтепровод «Дружба».

