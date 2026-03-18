Зеленский высказался о преодолении Европой вето Венгрии по кредиту Украине

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:14, 18 марта 2026

Зеленский: Рассчитываем, что страны ЕС найдут выход из ситуации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Киев рассчитывает, что страны Европейского союза (ЕС) преодолеют вето Венгрии и разблокируют кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Рассчитываем, что страны ЕС найдут выход из ситуации», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что у Киева нет альтернативы этому кредиту, поэтому его блокирование «абсолютно нечестно».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева. По его словам, если Зеленский хочет получить деньги от Брюсселя, он должен открыть нефтепровод «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok