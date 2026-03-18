18 марта 2026

Женщина поужинала у друзей и оказалась на грани жизни и смерти

Антонина Черташ
Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

В США женщина поужинала у друзей и оказалась в реанимации. Об этом сообщает The Independent.

В феврале 24-летняя Тринити Петерсон-Майес из Феникса отправилась в гости к друзьям, которые устроили званый ужин. Среди закусок на столе была ферментированная рыба-меч — деликатес, приготовленный по старинному рецепту. Через несколько часов после приема пищи Петерсон-Майес и несколько других гостей почувствовали себя плохо: им стало трудно глотать и говорить. Хозяевам пришлось срочно вызывать скорую.

В итоге Петерсон-Майес, а также 48-летний мужчина и 53-летняя женщина попали в реанимацию с симптомами ботулизма. Все трое находятся на грани жизни и смерти и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи экстренно запросили антитоксин из другого штата, чтобы остановить распространение ботулотоксина. Процесс выздоровления может занять несколько месяцев.

Ботулизм — тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Он развивается в результате попадания в организм пищи или воды, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum. Инкубационный период составляет в среднем 18-24 часа, но может длиться до пяти дней.

Болезнь часто начинается с кишечных симптомов: тошноты, рвоты и поноса. Затем развивается чувство распирания в желудке, метеоризм и запоры. Наиболее типичными ранними признаками ботулизма также являются расстройство зрения, сухость во рту и мышечная слабость. В особо опасных случаях больного парализует. Все больные и лица с подозрением на ботулизм подлежат обязательной госпитализации.

Ранее мужчина из США отравился в отпуске и едва не лишился жизни. Причиной стал ботулотоксин, которым были заражены сардины в баре.

