07:30, 19 марта 2026Интернет и СМИ

400-килограммовый мужчина раскрыл свои траты на еду

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Izida1991 / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Veryresponsible раскрыл правду о своем рационе. По словам 37-летнего мужчины, он весит 390 килограммов.

«Какова моя суточная норма потребления калорий? Примерно 15 тысяч или даже больше. Я вообще не занимаюсь спортом, да и не смогу при всем желании. Что касается еды, то, честно говоря, я часто заказываю пиццу и фастфуд. К сожалению, весь свой доход я трачу на питание, только еда из доставки обходится мне более чем в 3800 долларов (около 320 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру») ежемесячно», — написал автор.

Он добавил, что, помимо еды, он тратит деньги только на оплату счетов. За аренду жилья ему платить не приходится, поскольку мужчина и его жена живут вместе с его родителями. При этом он остается трудоспособным, пусть и в удаленном формате: он работает на полную ставку администратором баз данных. Все необходимые действия он выполняет, лежа в постели.

Ранее другой 400-килограммовый мужчина рассказал о том, какую еду он предпочитает. По словам 30-летнего мужчины, он также ежедневно употребляет как минимум 15 тысяч калорий. Своим любимым блюдом он назвал жареного цыпленка.

