Автор хита «Возьми телефон, детка» удивил фанатов внешностью после пересадки волос

Российский рэпер Андрей Смелянский, выступающий под псевдонимом Toxis, удивил фанатов внешностью после пересадки волос. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Автор вирусного в соцсетях хита «Возьми телефон, детка» записал видео, в котором предстал в черной майке и с полотенцем на голове. Затем он его снял и продемонстрировал на камеру результат от пересадки волос.

21-летний музыкант признался, что очень долго решался на преображение. Артист рассказал, что сделал пересадку на прошлой неделе в Москве, и в настоящий момент находится под наблюдением врачей.

Поклонники оказались в восторге от решения рэпера. «Очень рада за тебя. Поздравляю, будешь с шикарной шевелюрой», «Это самое лучшее решение», «Умеешь удивлять», «Красавчик», «Возвращение прайма», — высказывались они в комментариях под постом.

