20:38, 19 марта 2026

Бешеная рысь напала на двух человек и нескольких собак

В США рысь, зараженная бешенством, напала на двух человек и нескольких собак
Юлия Юткина
Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom

В штате Нью-Мексико, США, усыпили бешеную рыжую рысь. Об этом пишет People.

Согласно департаменту здравоохранения штата, рысь напала на двух человек и нескольких собак. Животным сделали прививки. За ними будут наблюдать в течение 45 дней, чтобы точно удостовериться, что они не заразились бешенством. Пострадавшие люди все еще получают необходимое лечение.

Зараженную рысь отловили и усыпили. Это первый случай зарегистрированного бешенства в Нью-Мексико в этом году. В 2025 году власти штата отловили 13 бешеных животных. Среди них была только одна рысь.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Рыжая рысь, также известная как красная рысь, — это хищник родом из Северной Америки, который отличается характерным коротким «обрубленным» хвостом с белым кончиком. Ее окрас варьируется от рыже-бурого до серого с пятнами, что помогает ей маскироваться в различных ландшафтах. Этот зверь обитает в самых разных условиях — от лесов и болот до пустынь и даже окраин городов, а основу его рациона составляют кролики и грызуны.

Ранее сообщалось, что в американском городе Фриско, штат Техас, собака по кличке Луна стала жертвой рыси. Хищница сломала ей шею.

