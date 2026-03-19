Бешеная рысь напала на двух человек и нескольких собак

В США рысь, зараженная бешенством, напала на двух человек и нескольких собак

В штате Нью-Мексико, США, усыпили бешеную рыжую рысь. Об этом пишет People.

Согласно департаменту здравоохранения штата, рысь напала на двух человек и нескольких собак. Животным сделали прививки. За ними будут наблюдать в течение 45 дней, чтобы точно удостовериться, что они не заразились бешенством. Пострадавшие люди все еще получают необходимое лечение.

Зараженную рысь отловили и усыпили. Это первый случай зарегистрированного бешенства в Нью-Мексико в этом году. В 2025 году власти штата отловили 13 бешеных животных. Среди них была только одна рысь.

Рыжая рысь, также известная как красная рысь, — это хищник родом из Северной Америки, который отличается характерным коротким «обрубленным» хвостом с белым кончиком. Ее окрас варьируется от рыже-бурого до серого с пятнами, что помогает ей маскироваться в различных ландшафтах. Этот зверь обитает в самых разных условиях — от лесов и болот до пустынь и даже окраин городов, а основу его рациона составляют кролики и грызуны.

Ранее сообщалось, что в американском городе Фриско, штат Техас, собака по кличке Луна стала жертвой рыси. Хищница сломала ей шею.

