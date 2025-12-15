Реклама

03:03, 15 декабря 2025

Рысь сломала шею домашней собаке

В США рысь утащила маленькую собаку с заднего двора
Юлия Юткина
Фото: vladimircech / Freepik

В американском городе Фриско, штат Техас, собака породы мальтийская болонка по кличке Луна стала жертвой рыси. Об этом пишет CBS News.

Владелица маленькой собаки Мелисса Кларк рассказала, что нападение произошло 29 ноября. Она выпустила Луну на задний двор, и вскоре та куда-то исчезла. Кларк думала, что собака убежала охотиться на белок, но сосед рассказал, что видел, как Луну утащила рысь.

Кларк побежала в указанном направлении и заметила рысь на дереве. Под ним в кустах лежала домашняя собака. Женщина срочно вызвала ветеринаров, однако те оказались бессильны. Рысь сломала Луне шею, поэтому помочь собаке было невозможно. «Я смотрела ей в глаза до тех пор, пока она не испустила последний вздох, — рассказала Кларк. — Она знала, что я люблю ее».

По словам Кларк, теперь она боится отпускать на задний двор своих маленьких внуков и другую собаку, поскольку знает, что рысь может им навредить. К тому же в последние месяцы Кларк и ее соседи видели в округе как минимум трех диких кошек.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия, США, рысь напала на 82-летнего охотника на индеек. Она выпустила когти, стала бить его по лицу и голове и чуть не выцарапала ему глаза.

