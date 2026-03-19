Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:12, 19 марта 2026

Cartier зарегистрировал три товарных знака в России

Владеющая Cartier компания зарегистрировала три товарных знака в России
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Popova Valeriya / Shutterstock / Fotodom  

Владеющая Cartier компания зарегистрировала в России три товарных знака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Швейцарский холдинг по производству предметов роскоши Richemont International зарегистрировал в стране бренды ювелирных украшений Panthere de Cartier, Santos de Cartier и Pasha de Cartier.

О закрытии магазинов Cartier в России стало известно в марте 2022 года. О приостановке работы в стране объявила и группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok