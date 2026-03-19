16:41, 19 марта 2026Культура

Директор Долиной возмутился новостью о саботаже ее выступления зрителями

Директор Долиной: Публика тепло встретила певицу на концерте в Санкт-Петербурге
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что зрители тепло встретили певицу во время концерта в Санкт-Петербурге. Его комментарий приводит «Абзац».

Накануне Telegram-канал Mash опубликовал новость о том, что более 50 человек покинули зал после появления Долиной на джазовом фестивале. Пудовкин опроверг эту информацию.

«Не читайте глупости и чушь собачью. Люди пели на бис 20 минут», — сообщил представитель певицы. Пудовкин подчеркнул, что в этом можно убедиться, посмотрев видео, на которых «все четко видно». Отмечается, что он предоставил изданию запись, на которой одна из зрительниц вручает Долиной букет.

Ранее Долина заявила, что простила людей, желавших ей смерти на фоне скандала с квартирой в Москве. Артистка призналась, что тяжело переживала этот жизненный этап, однако оставила его в прошлом.

