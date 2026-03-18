23:50, 18 марта 2026

Додик рассказал о проблемах Германии из-за плохих отношений с Россией

Додик: Германия лишилась дешевого газа из-за враждебности к России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Global Look Press

Враждебная политика по отношению к России обернулась для Германии отсутствием шансов на развитие экономики и утратой источника дешевого газа. На это указал бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в соцсети X.

«Благодаря сотрудничеству с Россией все мы — Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Западные Балканы и даже немецкая экономика — могли получить самый дешевый газ в Европе и сильное экономическое развитие. Этого не произошло именно потому, что вы безответственно разрушили свои шансы на дальнейшее экономическое укрепление», — написал политик.

Он отметил, что Германия сильнее всех ощущает последствия враждебности к России в экономическом плане — ущерб, по словам Додика, нанесен как хозяйству страны, так и ее гражданам.

Ранее глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль заявил, что нельзя ослаблять санкции против России.

