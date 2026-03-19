07:49, 19 марта 2026Силовые структуры

Два сотрудника МЧС попались на коррупции с экзаменами

В Красноярском крае задержали сотрудников МЧС и местных жителей за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Красноярском крае задержали сотрудников МЧС и местных жителей за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), 291 («Дача взятки должностному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа по сентябрь 2025 года сотрудники Курагинского и Минусинского участков ГИМС МЧС, действуя группой по предварительному сговору, получили через посредника взятки от двух местных жителей за выдачу удостоверений на право управления маломерными судами без сдачи экзаменов.

Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу ведутся следственные действия для установления иных эпизодов их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что бывший силовик ответил за коррупцию во время экзаменов в ГИБДД.

    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    Российскому школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате

    Нацразведка США опровергла одну из причин нападения Трампа на Иран

    В России назвали последнее крупное место обороны ВСУ

    Неопытной паре посоветовали способы избавиться от звуков вагинальных газов

    Арабские страны пришли в ярость из-за одного действия США

    Рост цен в США ускорится

    Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

    В США заявили о неспособности сбивать иранские ракеты

    Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

    Все новости
