Два сотрудника МЧС попались на коррупции с экзаменами

В Красноярском крае задержали сотрудников МЧС и местных жителей за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), 291 («Дача взятки должностному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа по сентябрь 2025 года сотрудники Курагинского и Минусинского участков ГИМС МЧС, действуя группой по предварительному сговору, получили через посредника взятки от двух местных жителей за выдачу удостоверений на право управления маломерными судами без сдачи экзаменов.

Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу ведутся следственные действия для установления иных эпизодов их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что бывший силовик ответил за коррупцию во время экзаменов в ГИБДД.