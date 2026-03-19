Экономике США предсказали квазидефолт из-за госдолга

Экономист Табах: К осени госдолг США превысит 40 триллионов долларов

К осени 2026 года государственный долг США преодолеет отметку в 40 триллионов долларов, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, и Демократическая, и Республиканская партии предпочитают избегать этой темы, так как хороших решений у них нет, а к тяжелым американский избиратель не готов. Табах обратил внимание, что дефицит бюджета США в 2026 году составит 1,8 триллиона долларов. При этом крупные выплаты по возврату налогов приходятся именно на середину года. На них от общей суммы придется около одного триллиона долларов.

«Поэтому уже за восемь месяцев долг как раз превысит отметку в 40 триллионов долларов», — констатировал он.

Табах подчеркнул, что хроническая проблема госдолга в конечном итоге может привести не только к ускорению инфляции, но даже к квазидефолту. Последнее окажется ударом по всей мировой финансовой системе.

В свою очередь, финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что государственный долг США ушел за отметку в 38 триллионов в октябре прошлого года, или менее чем шесть месяцев назад. Учитывая такую динамику, можно предположить, что уже осенью соответствующий показатель достигнет 40 триллионов.

По данным Министерства финансов США, в начале второй половины марта 2026 года госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. В пересчете на каждого жителя этот показатель оказался выше 114,1 тысячи долларов.