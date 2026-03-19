Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 19 марта 2026

Экономике США предсказали квазидефолт из-за госдолга

Экономист Табах: К осени госдолг США превысит 40 триллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

К осени 2026 года государственный долг США преодолеет отметку в 40 триллионов долларов, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, и Демократическая, и Республиканская партии предпочитают избегать этой темы, так как хороших решений у них нет, а к тяжелым американский избиратель не готов. Табах обратил внимание, что дефицит бюджета США в 2026 году составит 1,8 триллиона долларов. При этом крупные выплаты по возврату налогов приходятся именно на середину года. На них от общей суммы придется около одного триллиона долларов.

«Поэтому уже за восемь месяцев долг как раз превысит отметку в 40 триллионов долларов», — констатировал он.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
В США начался масштабный банковский кризис. Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
В США начался масштабный банковский кризис.Борьба с инфляцией и всплеск паники: как возникла угроза мировой экономике?
16 марта 2023

Табах подчеркнул, что хроническая проблема госдолга в конечном итоге может привести не только к ускорению инфляции, но даже к квазидефолту. Последнее окажется ударом по всей мировой финансовой системе.

В свою очередь, финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что государственный долг США ушел за отметку в 38 триллионов в октябре прошлого года, или менее чем шесть месяцев назад. Учитывая такую динамику, можно предположить, что уже осенью соответствующий показатель достигнет 40 триллионов.

По данным Министерства финансов США, в начале второй половины марта 2026 года госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. В пересчете на каждого жителя этот показатель оказался выше 114,1 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    В России оценили ситуацию на рынке электрокаров

    Россия поставила в страны СНГ газировки на сотни миллионов долларов

    Лукашенко сделал заявление о политзаключенных в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok