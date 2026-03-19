Мурадов: ЕС подвергнет себя опасности, если снабдит Украину ядерным оружием

Европейские страны при передаче ядерного оружия Украине подвергнут критической опасности в первую очередь себя, заявил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте, зампредседателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, Европейский союз его совсем не пугает, даже «с малочисленным и устаревшим ядерным оружием».

«Но его обладатели подвергнут себя критической опасности, если они начнут снабжать Украину ядерными материалами или оружием», — предупредил он о последствиях передачи ядерного оружия.

Ранее итальянская газета L’ AntiDiplomatico писала, что предоставление Украине ядерного оружия привело бы к прямой войне между ядерными державами с участием США.