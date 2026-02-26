L’ AntiDiplomatico: Передача Киеву ЯО позволит России бить по Франции и Британии

Предоставление Украине ядерного оружия привело бы к прямой войне между ядерными державами с участием США. О последствиях такого шага порассуждала итальянская газета L’ AntiDiplomatico.

В статье отмечается, что передача Киеву ядерных боеголовок стала бы «существенным скачком в характере конфликта», поскольку в таком случае Россия бы получила право наносить удары по Великобритании и Франции.

«Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного Королевства», — пишет издание, подчеркивая, что при таком сценарии Европа окажется в «точке невозврата».

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.