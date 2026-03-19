Экономика
07:24, 19 марта 2026Экономика

Газоперерабатывающий завод в ОАЭ приостановил работу после атаки

Газоперерабатывающий завод ОАЭ в Хабшане приостановил работу после атаки Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Комплекс по переработке природного газа в ОАЭ, расположенный в Хабшане, приостановил работу после атаки Ирана. Об этом сообщает Reuters

Власти заявили, что силы ПВО перехватили ракеты, которые были направлены на газовые объекты в Хабшане и нефтяное месторождение Баб. Тем не менее из-за падения обломков их работу пришлось поставить на паузу

Комплекс «Хабшан», принадлежащий государственному нефтяному гиганту Абу-Даби, является одним из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий. Он состоит из пяти заводов общей мощностью 6,1 миллиарда стандартных кубических футов в сутки.

МИД ОАЭ назвал атаку со стороны Ирана опасной эскалацией и заявил, что такие действия несут прямую угрозу безопасности и стабильности региона и его населения, а также глобальной энергетической безопасности.

В ночь на 19 марта силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударили ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. КСИР заявил, что его военно-морские силы поразили командные пункты, топливные хранилища и ангары с техникой; на базе Аль-Дафра — резервуары с топливом и системы раннего предупреждения; на базе Аль-Адаири — радиолокационные станции и центральную стоянку авиации; а на базе Мина Салман — штаб Пятого флота США.

