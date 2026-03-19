КСИР ударил по базам США в трех странах

КСИР ударил по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

КСИР заявил, что его военно-морские силы нанесли удары по ряду ключевых объектов на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетной базе Аль-Адаири в Кувейте и базе Мина Салман в Бахрейне.

По их данным, на базе Минхад ракеты и беспилотники поразили командные пункты, топливные хранилища и ангары с техникой; на базе Аль-Дафра — резервуары с топливом и системы раннего предупреждения; на базе Аль-Адаири — радиолокационные станции и центральную стоянку авиации; а на базе Мина Салман — штаб Пятого флота США.

Ранее представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.