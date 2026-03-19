Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:47, 19 марта 2026Мир

КСИР ударил по базам США в трех странах

КСИР ударил по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

КСИР заявил, что его военно-морские силы нанесли удары по ряду ключевых объектов на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетной базе Аль-Адаири в Кувейте и базе Мина Салман в Бахрейне.

По их данным, на базе Минхад ракеты и беспилотники поразили командные пункты, топливные хранилища и ангары с техникой; на базе Аль-Дафра — резервуары с топливом и системы раннего предупреждения; на базе Аль-Адаири — радиолокационные станции и центральную стоянку авиации; а на базе Мина Салман — штаб Пятого флота США.

Ранее представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» пообещал, что Иран «сожжет дотла» всю энергоинфраструктуру врага в ответ на удары по иранским нефтяным объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Geely запретил дилерам обслуживать «серые» машины

    Россиянин описал иммигрантов в США словами «морально полностью опустошены»

    В России раскритиковали идею передышек в конфликте с Украиной

    Названы проблемы большого кроссовера Chery

    Известному конгрессмену сломали нос перед камерой

    Парень пошутил про мастурбацию перед своей девушкой и оказался в тупике

    КСИР ударил по базам США в трех странах

    В России назвали последствия атаки по комплексу СПГ в Катаре катастрофой для Европы

    Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok