13:25, 19 марта 2026Мир

Глава дипломатии ЕС призвала найти альтернативу капитуляции Украины перед Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Евросоюзу (ЕС) необходимо завершить конфликт на Украине на условиях, исключающих полную капитуляцию Киева перед Москвой. С таким призывом выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Действительно настало время продемонстрировать нашу поддержку Украине. Завершение войны крайне важно для того, чтобы найти решение, которое не означало бы полной капитуляции перед Россией», — сказала Каллас.

По ее словам, война на Ближнем Востоке связана с украинским конфликтом и Россия якобы получает выгоду от эскалации в регионе. Каллас подчеркнула, что Европа должна активизировать усилия по урегулированию на приемлемых для Киева условиях.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас на посту главы евродипломатии необходимо заменить. Известно, что политик потребовал отставки Каллас на встрече с депутатами парламентского комитета по европейским делам.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    В Минздраве опровергли обязательную отправку к психологу не планирующих детей женщин

    В Иране выразили благодарность за помощь России

    Врач предупредила о едва заметных симптомах рака

    Место тайного захоронения изрезанного 17-летнего юноши попало на видео

    На Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации

    Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку о страхе

    Глава дипломатии ЕС призвала найти альтернативу капитуляции Украины перед Россией

    Главком рассказал о новых подлодках с ядерной «Булавой»

    Все новости
