Глава Пентагона заявил об уничтожении подводного флота Ирана

Хегсет: США уничтожили подводный флот и вывели из строя военные порты Ирана

США уничтожили подводный флот Ирана и вывели из строя военные порты Исламской Республики. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале Министерства войны США.

«Их подводные лодки — когда-то у них было 11 — уничтожены. Их военные порты разрушены», — рассказал министр.

Ранее Хегсет заявил, что весь мир должен сказать президенту США Дональду Трампу спасибо за операцию в Иране.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.