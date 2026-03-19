Главы МИД 12 стран призвали Иран немедленно прекратить атаки

Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить атаки

Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран немедленно прекратить атаки, следует из итогового заявления участников переговоров в Эр-Рияде, передают «Известия».

«Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки», — отмечается в заявлении.

Участники встречи в Эр-Рияде подтвердили, что арабские страны Персидского залива обладают правом на самооборону, и договорились продолжать координацию усилий для сдерживания действий Иран.

В переговорах участвовали министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ), Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Ранее Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. КСИР заявил, что его военно-морские силы нанесли удары по ряду ключевых объектов на базах Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ, вертолетной базе Аль-Адаири в Кувейте и базе Мина Салман в Бахрейне.