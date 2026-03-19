Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:35, 19 марта 2026

Гоблин уличил Зеленского в незнании английского и назвал его «чмо»

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, уличил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он плохо знает английский язык, и назвал его «чмо». Таким мнением он поделился в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Пучкова, конфликты Зеленского с западными политиками, в том числе президентом США Дональдом Трампом, были обусловлены тем, что президент Украины плохо говорит по-английски. «Он не понимает значения ряда слов, и получается хамство. Многократно объяснял: вопрос What do you want? — "Что вы хотите?" — для нас звучит абсолютно нормально. По-английски так обращается к тебе только оккупант, который поставил тебе сапог на голову», — заявил Гоблин, процитировав один из вопросов Зеленского Трампу.

Переводчик добавил, что негодование президента США мог вызвать и внешний вид украинского коллеги. По мнению Пучкова, на встречу с президентом США Зеленский оделся «как чмо».

Ранее Гоблин высказался о незавидном положении Зеленского. Блогер предположил, что украинскому президенту придется согласиться на территориальные уступки, как это предлагают Соединенные Штаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok