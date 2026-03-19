13:39, 19 марта 2026

Google оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал Google на 50 тысяч рублей
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Мировой судья оштрафовал компанию Google на десятки тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в нарушении части 5 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, компания не выполнила необходимые действия с персональными данными пользователей, а именно — уточнение данных, их блокирование или уничтожение в случае, если сведения являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, в установленные российским законодательством сроки.

Google назначили штраф в 50 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц составляет 90 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что компанию оштрафовали на 3,8 миллиона рублей. Уточнялось, что она не ограничила доступ к запрещенной информации.

