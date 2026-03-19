17:25, 19 марта 2026Мир

Иран выступил с резким предупреждением после ударов по нефтегазовым объектам

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nir Elias / Reuters

Иран прекратит сдерживать себя и задействует всю мощь своих Вооруженных сил в случае повторных атак на его нефтегазовую инфраструктуру. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети X.

«Наш ответ на удар Израиля по нашей инфраструктуре был нанесен с использованием лишь части нашей мощи. (...) В случае нового удара по нашей инфраструктуре мы не будем проявлять никакой сдержанности», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что на любых будущих переговорах по урегулированию конфликта будет учитываться ущерб, нанесенный гражданским объектам Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы уничтожить иранское газовое месторождение «Южный Парс», если Иран нанесет удар по энергообъектам Катара. По его словам, в этом случае Вашингтон нанесет удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
