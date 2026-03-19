Иран выступил с резким предупреждением после ударов по нефтегазовым объектам

Аракчи: Иран решительно ответит на новые удары по нефтегазовой инфраструктуре

Иран прекратит сдерживать себя и задействует всю мощь своих Вооруженных сил в случае повторных атак на его нефтегазовую инфраструктуру. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети X.

«Наш ответ на удар Израиля по нашей инфраструктуре был нанесен с использованием лишь части нашей мощи. (...) В случае нового удара по нашей инфраструктуре мы не будем проявлять никакой сдержанности», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что на любых будущих переговорах по урегулированию конфликта будет учитываться ущерб, нанесенный гражданским объектам Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы уничтожить иранское газовое месторождение «Южный Парс», если Иран нанесет удар по энергообъектам Катара. По его словам, в этом случае Вашингтон нанесет удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.