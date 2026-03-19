10:09, 19 марта 2026Экономика

Стоимость нового жилья в России посчитали в зарплатах

Один квадратный метр в новостройке равноценен двум средним окладам
Виктория Клабукова

Один квадратный метр в новостройке равноценен сейчас почти двум месячным доходам. Такой вывод на основе статистики Центробанка и Росстата сделали «Известия».

Медианная стоимость первичного жилья по итогам 2025 года достигла рекордных 215 тысяч рублей за один квадратный метр, увеличившись за год на 21 процент. Готовое жилье за год также прибавило в цене, но меньше — стоимость выросла на 15 процентов, до 130 тысяч рублей за «квадрат». Учитывая средний размер заработной платы в России, который к концу четвертого квартала 2025-го достиг 112,6 тысячи рублей, один квадратный метр в новостройке теперь обходится россиянам в два месячных оклада. За год средний показатель вырос на 12 процентов, однако за темпами роста цен на жилье зарплаты не поспевают. При этом еще годом ранее за один квадратный метр нужно было отдать 1,77 месячной зарплаты.

Рост цен эксперты объясняют прежде всего структурой ипотечного рынка. При высокой ключевой ставке спрос на новостройки в основном держится на льготных программах, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, себестоимость строительства растет опережающими темпами: так, прирост цен на стройматериалы в настоящий момент достигает 20-23 процентов. Вдобавок дорожает и рабочая сила — в строительстве наблюдается дефицит кадров, а профессионалы требуют повышения зарплат. На окончательную цену квартиры влияет и стоимость кредитов для бизнеса. Эти обстоятельства формируют парадоксальную ситуацию на рынке: спрос на новостройки упал на треть, а цены продолжают подниматься, заключил ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

Ранее стало известно, что спрос на московские новостройки упал до показателей времен пандемии. Количество зарегистрированных договоров долевого участия сравнялось с показателями весны 2020 года, когда был введен первый локдаун.

