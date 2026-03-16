18:39, 16 марта 2026

Спрос на столичные новостройки упал до уровня времен пандемии

Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вернулся во времена пандемии коронавируса. Такой вывод сделали аналитики агрегатора новостроек Redcat. Результаты исследования публикуют «Известия».

Как показала статистика компании, спрос на первичном рынке в столичном регионе по итогам февраля оказался ниже, чем до 2022 года. Более того, количество зарегистрированных договоров долевого участия сравнилось с показателями весны 2020 года, когда был введен первый локдаун. За февраль в Московском регионе было заключено 5,48 тысячи ДДУ, что на 30 процентов меньше, чем в январе, и на 48 процентов меньше, чем год назад.

Сильнее всего продажи просели в Новой Москве, где за месяц показатель снизился на 39 процентов, а за год — на 55 процентов. В Старой Москве спрос за месяц опустился на 25 процентов, а за год — на 49 процентов. В особенности это сказалось на массовом сегменте, где число ДДУ сократилось на 34 процента, тогда как новостройки премиум-класса даже продемонстрировали прирост на 16 процентов. В ближнем Подмосковье объем сделок упал на 31 процент с января и на 39 процентов с февраля 2025 года.

Такое падение спроса эксперты называют расплатой за активные продажи в конце 2025 года в преддверии изменений семейной ипотеки, за счет этого на рынке был исчерпан спрос будущих периодов. При этом если в январе спрос еще держался благодаря сделкам, по которым ипотека было одобрена еще в ноябре-декабре, то сейчас таких сделок уже не осталось. Аналитики ожидают стабилизацию спроса во втором квартале года и последующее оживление рынка за месяц-полтора до дифференцирования ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.

Ранее стало известно, сколько необходимо зарабатывать, чтобы взять в ипотеку «однушку» в Москве. Зарплата заемщика должна составлять не менее 575 тысяч рублей в месяц.

