21:00, 19 марта 2026Мир

Колумбия запретила наемничество в ВСУ

Колумбия присоединится к Конвенции о борьбе с наемничеством
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, что должно привести к прекращению притока наемников в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо, передает РИА Новости.

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — сообщил политик.

13 марта пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра рассказал, что колумбийцы вербуют сограждан для отправки в ВСУ. По его словам, вербовщик оформил полный пакет документов для выезда на Украину, включая ходатайство главы военно-гражданской администрации Запорожья Ивана Федорова. В документе указывалось, что колумбийцы едут якобы для участия в стройке.

Маршрут отправки наемников пролегал через Панаму и Польшу, где группу встречает куратор и переправляет на Украину.

