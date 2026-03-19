Козырь Зеленского на выборах назвали

Зеленский использует членство Украины в ЕС в качестве козыря на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский использует членство страны в Евросоюзе (ЕС) в качестве козыря на выборах главы государства, в случае если они состоятся. Об этом пишут журналисты «РБК-Украина».

«Для Зеленского же членство Украины в ЕС — это в том числе крупный политический козырь, с которым можно смело идти на любые выборы», — пишет издание.

Уточняется, что Зеленскому мирное соглашение и его достижение будет сложно «продать» обществу Украины как грандиозную победу. Поэтому, добавляют авторы, заслуга вступления в ЕС будет понятна каждому.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на то, что страны ЕС преодолеют вето Венгрии и разблокируют кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро.