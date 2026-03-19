17:18, 19 марта 2026

Лолита появилась на публике в серьгах из икон бывшей свекрови

Певица Лолита Милявская появилась на публике в серьгах из икон бывшей свекрови
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская появилась на публике в необычном украшении. Материал приводит «Газета.Ru».

Речь идет о серьгах, в которых 62-летняя звезда пришла на пресс-завтрак премии «Муз-ТВ — 2026». Она вставила в них подаренные бывшей свекровью иконы, которые обнаружила во время разбора вещей после развода.

«Мама одного из моих любимых мужей, моя свекровь, подарила нам иконки, и они лежали очень долго. (...) И у меня теперь все спрашивают, что это за серьги, а это настоящие церковные иконки», — отметила знаменитость.

В декабре 2025 года Лолита Милявская без макияжа спустилась в метро.

