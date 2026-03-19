Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
07:10, 19 марта 2026

Конгрессвумен заявила о попытках нагнетать напряженность между Россией и США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна рассказала, что наблюдает спланированную кампанию по нагнетанию напряженности с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, два государства активно сотрудничают по мирным переговорам, и эти усилия никем не будут саботированы.

«Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках», — подчеркнула она.

Конгрессвумен добавила, что сейчас по этой теме «распространяется много дезинформации».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с участием России, Украины и США пока что приостановлен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    Газоперерабатывающий завод в ОАЭ приостановил работу после атаки

    В Турции прокомментировали возможность нового раунда переговоров по Украине

    Главы МИД 12 стран призвали Иран немедленно прекратить атаки

    Встреча с братом через десят лет отправила россиянина в тюрьму

    Конгрессвумен заявила о попытках нагнетать напряженность между Россией и США

    Россиянам назвали первые шаги при утечке интимных фото в сеть

    BMW представил новый мощный седан с оригинальной внешностью

    Мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане

    Внешность Роберта Паттинсона на красной дорожке оценили фразой «братан хочет мирной жизни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok