Конгрессвумен Луна заявила о кампании по нагнетанию напряженности между РФ и США

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна рассказала, что наблюдает спланированную кампанию по нагнетанию напряженности с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, два государства активно сотрудничают по мирным переговорам, и эти усилия никем не будут саботированы.

«Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках», — подчеркнула она.

Конгрессвумен добавила, что сейчас по этой теме «распространяется много дезинформации».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с участием России, Украины и США пока что приостановлен.