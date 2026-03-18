Россия
00:19, 19 марта 2026

В Кремле рассказали о трехсторонних переговорах с участием США и Украины

Песков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пока на паузе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Переговорный процесс с участием России, Украины и США пока что приостановлен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают «Известия».

«Трехсторонняя группа — на паузе», — сказал Песков. При этом чиновник уточнил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней рабочей группы России и США.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин поделился, что пока конкретные дата и место новой встречи представителей Москвы, Киева и Вашингтона отсутствуют. Также не до конца сформулирована и повестка дня, но одним из главных вопросов остается территориальный.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине.

