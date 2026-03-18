В США рассказали об усилиях по урегулированию конфликта на Украине

Габбард: США прикладывают усилия для урегулирования конфликта на Украине

Соединенные Штаты все еще предпринимают усилия, чтобы продолжить переговоры между Россией и Украиной и урегулировать конфликт. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард, ее цитирует РИА Новости.

«Переговоры между Москвой и Киевом, проходящие по инициативе США, продолжаются», — сказала чиновница. Габбард не стала уточнять, ведутся ли переговоры в настоящее время. Другие подробности она также не привела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за того, что у США сейчас другие приоритеты.