Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 15 марта 2026Мир

Стало известно о паузе в переговорах по Украине из-за США

Песков: В переговорах по Украине возникла пауза, так как у США другие приоритеты
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из-за США в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его слова передает РИА Новости.

«В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понятно», — заявил представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times (FT) заявила, что посредничество США по Украине зашло в тупик. В материале уточнялось, что основной причиной следует считать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, так как он отвлек внимание Вашингтона.

До этого помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский лидер созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Он уточнил, что главы государств обсудили переговоры по Украине и урегулирование военного конфликта в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok