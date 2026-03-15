Стало известно о паузе в переговорах по Украине из-за США

Песков: В переговорах по Украине возникла пауза, так как у США другие приоритеты

Из-за США в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его слова передает РИА Новости.

«В переговорах возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понятно», — заявил представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times (FT) заявила, что посредничество США по Украине зашло в тупик. В материале уточнялось, что основной причиной следует считать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, так как он отвлек внимание Вашингтона.

До этого помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский лидер созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Он уточнил, что главы государств обсудили переговоры по Украине и урегулирование военного конфликта в Иране.

