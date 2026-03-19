Макрона осадили за слова об Иране

Кошкович: Слова Макрона об Иране показывают его лицемерие

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте в Иране расценили как лицемерие. Французского лидера осадил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

«Когда мы говорим то же самое о войне на Украине, они начинают кричать и пытаются сорвать наши выборы», — подчеркнул он, отвечая на заявление политика, что Франция не выбирала войну с Ираном и не будет принимать в ней участие.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его реакцию на удары по катарской энергетической инфраструктуре. По его словам, Макрон не произнес и слова осуждения ударов США и Израиля по Ирану, не осудил подрыв топливного хранилища, который подверг миллионы людей воздействию токсинов, но его «обеспокоенность» последовала после ответных действий Тегерана.