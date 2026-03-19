02:39, 19 марта 2026Мир

Мерц потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине. Его слова с выступления в бундестаге приводит Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом).

«Недопустимо, чтобы переговоры велись через голову Украины и через голову европейцев — только между Россией и США», — заявил он.

Мерц также призвал ужесточить давление на Москву совместными усилиями США и европейских партнеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее ы, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за того, что у США сейчас другие приоритеты.

