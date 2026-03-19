12:05, 19 марта 2026

МИД Китая дал жесткую оценку заявлению Израиля

МИД КНР заявил, что шокирован словами Израиля об уничтожении чиновников Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes Neudecker / picture alliance via Getty Images

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай шокирован словами Израиля об уничтожении чиновников Ирана. Его слова передает РИА Новости.

«Китай был шокирован соответствующим заявлением», — подчеркнул представитель ведомства.

Линь Цзянь отметил, что КНР выступает против применения силы в международных отношениях. По его словам, расправы над государственными деятелями Ирана и нападение на гражданские цели являются еще более неприемлемыми шагами.

Ранее министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил атаковать высокопоставленных чиновников Ирана без согласования.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Осьминог избил крупную рыбу за плохую работу

    Курс евро превысил 100 рублей

    Виталия Гогунского обвинили во лжи ради низких алиментов

    Нападение на Иран оказалось очень выгодно конкуренту России

    Американский рынок упал после решения ФРС

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Открыт простой способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

    Любителям курить на балконе пригрозили штрафами

    Курс евро достиг 99 рублей

    Все новости
