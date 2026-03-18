14:14, 18 марта 2026Мир

Раскрыто указание Нетаньяху армии о главных иранских чиновниках

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: GIL COHEN-MAGEN / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил атаковать главных чиновников Ирана без согласования. Указание политика раскрыл министр обороны страны Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

«Нетаньяху дал разрешение Армии обороны Израиля уничтожить любого высокопоставленного иранского чиновника... без необходимости дополнительного согласования», — приводит издание слова министра.

Ранее израильская армия уничтожила министра разведки Ирана Исмаила Хатиба. Израильский «12 канал» отметил, что значение Хатиба гораздо меньше, чем роль секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани, которого не стало в результате атаки днем ранее, и других высокопоставленных чиновников, но он, безусловно, был важной фигурой в сфере безопасности страны.

