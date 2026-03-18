Израиль уничтожил министра разведки Ирана

ЦАХАЛ убил министра разведки Ирана Хатиба

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила министра разведки Ирана Исмаила Хатиба. Об этом сообщает израильский «12 канал».

«Значение Хатиба гораздо меньше, чем у [секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али] Лариджани и других высокопоставленных чиновников режима, но он, безусловно, является важной фигурой в сфере безопасности», — отмечает телеканал.

Ранее газета газета The New York Times написала, что в Тегеране растет тревога после гибели Лариджани. Как передает издание, представители иранской власти задаются вопросом, кто может стать следующей целью.