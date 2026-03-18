11:45, 18 марта 2026Мир

Израиль уничтожил министра разведки Ирана

ЦАХАЛ убил министра разведки Ирана Хатиба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила министра разведки Ирана Исмаила Хатиба. Об этом сообщает израильский «12 канал».

«Значение Хатиба гораздо меньше, чем у [секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али] Лариджани и других высокопоставленных чиновников режима, но он, безусловно, является важной фигурой в сфере безопасности», — отмечает телеканал.

Ранее газета газета The New York Times написала, что в Тегеране растет тревога после гибели Лариджани. Как передает издание, представители иранской власти задаются вопросом, кто может стать следующей целью.

