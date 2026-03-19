Митя Фомин назвал себя маргиналом

Певец Митя Фомин признался, что считал себя маргиналом еще со школьных времен

Певец Митя Фомин заявил, что с детства ощущал себя не таким, как все. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

По словам артиста, ему с раннего возраста не нравились правила и рамки, потому он часто вступал в конфликты со взрослыми.

«Я всегда был немножечко оппортунистом и таким маргиналом. Я как бы чуть-чуть иду всегда системе вспять. У меня были конфликты с учителями в школе, музыкальной школе, со сверстниками», — сообщил Фомин.

Впрочем, он отметил, что подобные конфликты из-за его особенности не отражались на самооценке будущей звезды. Певец начинал ощущать себя увереннее и чувствовал, что уже родился знаменитым.

