16:01, 19 марта 2026Культура

Митя Фомин назвал себя маргиналом

Певец Митя Фомин признался, что считал себя маргиналом еще со школьных времен
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певец Митя Фомин заявил, что с детства ощущал себя не таким, как все. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

По словам артиста, ему с раннего возраста не нравились правила и рамки, потому он часто вступал в конфликты со взрослыми.

«Я всегда был немножечко оппортунистом и таким маргиналом. Я как бы чуть-чуть иду всегда системе вспять. У меня были конфликты с учителями в школе, музыкальной школе, со сверстниками», — сообщил Фомин.

Впрочем, он отметил, что подобные конфликты из-за его особенности не отражались на самооценке будущей звезды. Певец начинал ощущать себя увереннее и чувствовал, что уже родился знаменитым.

Ранее певец Митя Фомин назвал свое возможное отцовство личным делом, в которое посторонние не должны вмешиваться.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

    Поймавшего гигантскую щуку рыбака лишили рекорда по неожиданной причине

    В России зафиксирован резкий рост экспорта машин из Японии

    Все новости
