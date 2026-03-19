Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях

Певицу Монеточку посчитали российской провокаторшей и не пустили в Австралию

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) не выступит в Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Гырдымову не впустили в Австралию из-за подозрений местных властей, решивших, что она «российская политическая скандалистка», которая устроит на своих выступлениях провокации. Всего у Монеточки было запланировано три концерта в марте: в Брисбене, Сиднее и Мельбурне.

Причем, журналисты уточняют, что ее музыкантам и техникам въезд в страну был одобрен. Не пустили только саму Гырдымову. Отмечается, что всему виной «жесткий австралийский визовый фильтр»: статус иностранного агента на территории России автоматически отправил заявку артистки в «красную зону».

Ранее стало известно, что Монеточка была госпитализирована со своего концерта в Риге. Уточнялось, что зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.