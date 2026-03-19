Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:09, 19 марта 2026

Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях

Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) не выступит в Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Гырдымову не впустили в Австралию из-за подозрений местных властей, решивших, что она «российская политическая скандалистка», которая устроит на своих выступлениях провокации. Всего у Монеточки было запланировано три концерта в марте: в Брисбене, Сиднее и Мельбурне.

Причем, журналисты уточняют, что ее музыкантам и техникам въезд в страну был одобрен. Не пустили только саму Гырдымову. Отмечается, что всему виной «жесткий австралийский визовый фильтр»: статус иностранного агента на территории России автоматически отправил заявку артистки в «красную зону».

Ранее стало известно, что Монеточка была госпитализирована со своего концерта в Риге. Уточнялось, что зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok