Моргенштерн снимет фильм о себе

Рэпер Моргенштерн сообщил о съемках собственного фильма

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) сообщил о съемках фильма, в который попадут истории его поклонников. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.

В начале марта артист обратился к подписчикам с просьбой прислать истории о том, как его творчество помогло им «справиться с трудностями жизни», включая депрессию, зависимость от запрещенных веществ, личные трагедии и эмиграцию. Также музыкант призвал откликнуться бывших хейтеров, которые со временем стали его фанатами.

«Самые душещипательные истории попадут в фильм. Пока больше ничего не скажу, ждите», — заявил Моргенштерн.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн приостановил концертную деятельность из-за развившейся мании преследования. По данным Mash, артист готов выступать только в Испании, США и на Кипре. Его концерт обойдется организаторам в 150 тысяч долларов, при этом Моргенштерну потребуется полная информация о заказчиках.