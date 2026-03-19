14:13, 19 марта 2026

Моргенштерн снимет фильм о себе

Рэпер Моргенштерн сообщил о съемках собственного фильма
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) сообщил о съемках фильма, в который попадут истории его поклонников. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.

В начале марта артист обратился к подписчикам с просьбой прислать истории о том, как его творчество помогло им «справиться с трудностями жизни», включая депрессию, зависимость от запрещенных веществ, личные трагедии и эмиграцию. Также музыкант призвал откликнуться бывших хейтеров, которые со временем стали его фанатами.

«Самые душещипательные истории попадут в фильм. Пока больше ничего не скажу, ждите», — заявил Моргенштерн.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн приостановил концертную деятельность из-за развившейся мании преследования. По данным Mash, артист готов выступать только в Испании, США и на Кипре. Его концерт обойдется организаторам в 150 тысяч долларов, при этом Моргенштерну потребуется полная информация о заказчиках.

    Последние новости

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

    Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

    Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

    У магазинов для бедных в России возникли проблемы

    Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

    Во Франции потребовали отменить ограничения против России

    Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

    Турист погрузился к затонувшему кораблю и был найден бездыханным на дне океана

    В Иране ответили на запрос Пентагоном сотен миллиардов долларов для войны

    Все новости
