Мужчина больше 10 лет хранил жуткую тайну о бывшем возлюбленном своей жены

Пользователь Reddit с ником Sea-Specialist2875 рассказал, что многие годы вынужден хранить в секрете от своей жены Венди правду о ее прежнем бойфренде Джеймсе. Он признался, что скрыл тогда от девушки один значимый факт о нем.

По словам автора, он познакомился с Венди, когда она как раз встречалась с Джеймсом. «Их отношения были на грани разрыва почти год из-за того, что он отдалился, стал эмоционально недоступным и оказывал на нее физическое и сексуальное давление. Примерно в это же время завязалась наша с Венди дружба, так как мы проводили много времени вместе, работая в одном здании и участвуя в одних и тех же волонтерских проектах», — написал автор.

Осознав в какой-то момент, что его чувства к девушке перестали быть дружескими, он признался ей в любви, однако та сказала, что не намерена саботировать отношения с Джеймсом. Тогда автор решил перестать с ней общаться, чтобы не искушать ни себя, ни ее. Однако напоследок он отправился в совместную с парой групповую поездку.

«Наблюдая за Венди и Джеймсом, которые вели себя как пара за ужином, в торговом центре и в кино, я понял, что мои чувства слишком сильны, чтобы даже просто дружить с ней. И в этот момент Венди написала мне восемь слов, которые изменили мою жизнь: "Мы больше, чем просто друзья, не так ли?"», — вспомнил автор.

Оказалось, что Венди в тот день поняла, что Джеймса она больше не любит, зато испытывает чувства к своему другу. Она сказала автору, что собирается немедленно расстаться со своим бойфрендом. Однако позднее тем же вечером мужчина случайно подслушал разговор Джеймса с подругой своей избранницы, в котором тот признался, что собирается сделать своей девушке предложение; более того, он уже обсудил эти планы в отцом Венди.

«Я был в шоке и немного расстроен. Я боялся, что, если расскажу Венди, она не расстанется с Джеймсом, а наши с ней отношения никогда не начнутся. Вскоре она присоединилась ко мне и, убедившись, что никто нас больше не видит, улыбнулась: это была восхитительная, полная любви улыбка, которая меня просто покорила. Мне показалось, что я всю жизнь ждала такой улыбки. Тогда же я решил ничего ей не говорить», — написал автор.

Отношения Венди и Джеймса закончились в тот же вечер. После этого девушка и авторвзяли шестимесячный перерыв, чтобы окончательно разобраться в чувствах и пережить расставание. Пауза не изменила их планов — они начали встречаться, а в этом году отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Однако правду о планах Джеймса автор так и не раскрыл.

