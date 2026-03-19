14:01, 19 марта 2026

Мужчина с фамилией Ломинога настроил удаленный доступ к готовящимся терактам в России

На Кубани суд дал 14 лет колонии Ломиноге за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Кондратов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине, сотрудничавшему с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что с ноября 2023-го по февраль 2024 года Ломинога оказывал содействие иностранной спецслужбе. Он получил от неустановленного лица оборудование, настроил к нему удаленный доступ для управления им и планировал использовать при совершении диверсионно-террористических актов на территории России.

Однако мужчину задержали сотрудники краснодарского управления ФСБ, он не успел передать оборудование сообщнику.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену. Во время нахождения в поселке Форос он собрал данные об оборонительном объекте и передал представителю иностранного государства для использования против безопасности России.

