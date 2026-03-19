11:26, 19 марта 2026

Россиянин получил 18 лет колонии после поездки в курортный поселок

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Крыму мужчина получил 18 лет колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, местный житель, являясь противником специальной военной операции (СВО), в одной из социальных сетей вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины. От него он получил задание на сбор информации о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений. Во время нахождения в поселке Форос он собрал данные об оборонительном объекте и передал представителю иностранного государства для использования против безопасности России.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Его признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что перевод 13 тысяч рублей стоил россиянину 14 лет свободы.

