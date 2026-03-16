15:39, 16 марта 2026Силовые структуры

Перевод 13 тысяч рублей обошелся россиянину 14 годами свободы

В Приморье суд приговорил мужчину к 14 годам за перевод 13 тысяч рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Приморский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за переводы на сумму в 13 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчину также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) и 275 (государственная измена) УК РФ.

По версии следствия, осужденный переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной и запрещен в России). Общая сумма перевода превысила 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области осудят женщину за госизмену.

