Начальник российской колонии брал взятки и эксплуатировал заключенных

В Челябинской области ФСБ задержала эксплуатировавшего заключенных полковника

В Челябинской области ФСБ задержала начальника исправительной колонии № 11, подозреваемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника «Ленты.ру», речь идет о полковнике внутренней службы Алексее Ромашове, который, как полагает следствие, за взятки создавал заключенным благоприятные условия содержания в колонии, в том числе с применением запрещенных предметов. Отмечается, что он также использовал труд осужденных, эксплуатируя их для личного обогащения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее суд в Пермском крае огласил приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 37 (ИК-37), которого признали виновным в получении взятки.